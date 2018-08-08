МЧС и МИД РФ приступают к подготовке многосторонних проектов содействия развитию САР

Москва, 8 августа. МЧС России займется восстановлением в Сирийской Арабской Республике (САР) национальной системы реагирования на чрезвычайные ситуации и обучением специалистов по гуманитарному разминированию. Об этом сообщил представитель министерства Александр Ногин.

В ходе заседания Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев в Сирию​​​ он отметил, что МЧС России совместно с МИД по поручению президента РФ Владимира Путина приступает к подготовке многосторонних проектов содействия развитию САР.

Помимо обучения сирийских специалистов гуманитарного разминирования и восстановления национальной системы реагирования на ЧС, в рамках программы создадут логистическую и учебно-практическую базу подготовки специалистов в области предупреждения и ликвидации ЧС, а также подготовят население Сирии по вопросам минной опасности в условиях постконфликтного восстановления.

«В рамках этой работы самолетами МЧС России доставлены до 100 тонн продуктов питания из запасов российско-армянского центра чрезвычайного гуманитарного реагирования, а также 34 тонны гуманитарных грузов Росрезерва», — добавил Ногин.

По словам представителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Дмитрия Самоварова, в рамках возвращения сирийских беженцев агентством сформирован медицинский отряд и направлена специализированная медтехника для оказания практической медицинской помощи и проведения обследований на пунктах пропуска и в Центре приема, распределения и размещения беженцев.

«Предложения по развертыванию и применению указанной техники переданы сирийской стороне на рассмотрение», — отметил представитель ФМБА.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Правительственные войска САР очистили большую часть территории государства от боевиков вооруженных террористических группировок.

С начала российской операции в Сирии в сентябре 2015 года в свои дома в стране вернулись около 1,2 миллионов беженцев. В связи с растущим потоком желающих вернуться на территорию сирийского государства создаются новые пункты пропуска.

Российская сторона помогает государству, в том числе, в вопросах восстановления инфраструктуры. Ранее стало известно, что за неделю в Сирии восстановили более 120 жилых домов, а также школу и 2 детских сада.