Запад останется не у дел: африканский журналист рассказал, как Россия меняет геополитику на Черном континенте

Москва, 8 августа. Саммит Россия-Африка оставит Запад не у дел на африканском континтенте, считает журналист Eurasiareview Кестер Кенн Кломега. На переговорах стороны могут разработать план стратегического сотрудничества, что выведет отношения на новый уровень отметил он.

Президент России Владимир Путин заявил о том, что Москва может организовать встречу на высшем уровне с главами стран Африки. Об этом он сказал о время саммита БРИКС в Йоханнесбурге 27 июля. Журналист отмечает последовательную позицию, которую продемонстрировала Россия в установлении связей с африканскими странами.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова в интервью «Hommes d'Afrique», Москва развивает отношения напрямую через руководство и по линии региональных организаций. Она также поощряет участие африканских коллег в работе международных площадок. Так эксперты из Африки могут принять участие в ПМЭФ и в заседании клуба «Валдай», пишет издание «Экономика сегодня».

Эксперты отмечают и рост торговли стран Африки с Россией. Для сравнения: в 2016 году товарооборот составил 3,3 млрд долларов, в 2015 году — всего 2,2 млрд долларов. Следовательно, запланированный саммит поможет развитию экономических связей, считает журналист. И значение этой встречи нельзя переоценить, добавляет он.

Кестер Кенн Кломега уверен, что саммит приведет к серьезным геополитическим сдвигам в Африке. И это определенно не понравится Западу, поскольку он окажется не у дел.