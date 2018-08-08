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«У нас здесь корни»: украинский баскетболист переходит в ЦСК и станет россиянином
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    «У нас здесь корни»: украинский баскетболист переходит в ЦСК и станет россиянином

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    «У нас здесь корни»: украинский баскетболист переходит в ЦСК и станет россиянином

    Киев, 8 августа. Украинский баскетболист Джоэль Боломбой подписал контракт с московским клубом ЦСКА. В настоящее время спортсмен оформляет документы для получения российского гражданства.

    По его словам, он всегда мечтал выступать в НБА или ЦСКА. Теперь ему представился такой шанс.

    «Это многое для меня значит, поскольку моя мать из России, у нас здесь корни. Этот опыт позволит мне многому научиться, вырасти как молодому игроку на площадке и за ее пределами, сделать новый шаг в карьере», — цитирует Боломбоя пресс-служба ЦСКА.

    Как сообщают украинские СМИ, в минувшем сезоне спортсмен сыграл шесть матчей в клубе НБА «Милуоки». Джоэль Боломбой родился в городе Донецке. За свою карьеру 24-летний баскетболист успел выступить в командах «Юта Джаз», «Солт-Лейк-Сити-Старз» и «Милуоки».  

    Автор: Антон Соколов
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