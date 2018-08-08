Минтруд РФ организует обучение и переподготовку возрастных работников

Москва, 8 августа. Министерство труда и социального развития приступило к разработке программы по переобучению граждан пенсионного возраста. Информация об этом размещена на сайте правовой информации.

В бюджете под данную программу зарезервировано пять миллиардов рублей. Ее разработкой также займутся Минэкономразвития, Минобрнауки и Минфин. По словам министра труда и социальной защиты Максима Топилина, люди предпенсионного возраста заинтересуются программой для повышение квалификации или получения другой профессии. Министр отметил, что зарезервированные в бюджете средства позволят обучить 80 тысяч человек.

По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, основной проблемой при переобучении людей может стать отсутствие рабочих мест. Он отметил, что вероятна ситуация, что переобучившийся человек не сможет найти работу.

«Необходимо не ограничиваться возможностями переобучения лиц старшего поколения. Создание дополнительных рабочих мест является гораздо более серьезной задачей», — заявил Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Отметим, что Общероссийский народный фронт предложил концентрироваться не только на обучении пожилых людей, но и гарантировать им трудоустройства и сохранения рабочих месте.