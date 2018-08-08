Ученые выяснили, как диета влияет на организмы мужчин и женщин

Копенгаген, 8 августа. Организмы мужчин и женщин по-разному реагируют на диету, заявила специалист Копенгагенского университета Пия Кристенсен.

Ученые восемь недель кормили участников эксперимента специальными пищевыми брикетами, в которых было около 930 килокалорий в сутки. Диета привела представителей обоих полов к потере веса.

Как выяснилось, мужчинам похудеть легче: они потеряли в среднем 11,8 килограмма жира. Женщины избавились лишь от 10 килограмм. Таким образом, выяснилось, что представители сильного пола худеют на 18% быстрее.

При этом женщины теряли больше мускульной массы и полезного подкожного жира, заметили специалисты. У представительниц прекрасного пола также легче получилось избавиться и от «вредных» разновидностей холестерина. Для мужских организмов это оказалось сложнее.

Ученые сделали вывод, что необходимо разрабатывать отдельные, мужские и женские, диеты, пишет «ФедералПресс».