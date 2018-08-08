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Ученые выяснили, как диета влияет на организмы мужчин и женщин
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    Ученые выяснили, как диета влияет на организмы мужчин и женщин

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    Ученые выяснили, как диета влияет на организмы мужчин и женщин

    Копенгаген, 8 августа. Организмы мужчин и женщин по-разному реагируют на диету, заявила специалист Копенгагенского университета Пия Кристенсен.

    Ученые восемь недель кормили участников эксперимента специальными пищевыми брикетами, в которых было около 930 килокалорий в сутки. Диета привела представителей обоих полов к потере веса.

    Как выяснилось, мужчинам похудеть легче: они потеряли в среднем 11,8 килограмма жира. Женщины избавились лишь от 10 килограмм. Таким образом, выяснилось, что представители сильного пола худеют на 18% быстрее.

    При этом женщины теряли больше мускульной массы и полезного подкожного жира, заметили специалисты. У представительниц прекрасного пола также легче получилось избавиться и от «вредных» разновидностей холестерина. Для мужских организмов это оказалось сложнее.

    Ученые сделали вывод, что необходимо разрабатывать отдельные, мужские и женские, диеты, пишет «ФедералПресс».

    Ученые выяснили, как диета влияет на организмы мужчин и женщин

    Автор: Катерина Иванова
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