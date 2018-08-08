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Сирия: строительство нового микрорайона стартовало в провинции Дамаск
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    Сирия: строительство нового микрорайона стартовало в провинции Дамаск

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    Сирия: строительство нового микрорайона стартовало в провинции Дамаск

    Дамаск, 8 августа. На территории сирийской провинции Дамаск стартовало строительство нового микрорайона для молодых семей. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев в ходе заседания межведомственного штаба по возвращению беженцев в Сирию​​.

    По его словам, в населенном пункте Димас стартовало строительство жилого района. На первом этапе строительства будут возведены 16 домов на 832 квартиры. Новый микрорайон предназначен для сирийских молодых семей.

    Он также добавил, что штаб осуществляет работу по оказанию гуманитарной помощи сирийским беженцам, в которой также принимают участие сотрудники сирийского общества Красного полумесяца. По словам Мизинцева, в течение прошлой недели сотрудники гуманитарной организации доставили пять тысяч продуктовых наборов в освобожденные районы провинции Эль-Кунейтра.

    Автор: Артем Никулин
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