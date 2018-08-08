Обозвавшая Краснодар «колхозом» жена футболиста Мамаева возмущена реакцией СМИ

Москва, 8 августа. Жена полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева Алана возмутилась активным обсуждением в СМИ ее старого интервью, в ходе которого она назвала Краснодар «колхозом».

Весной текущего года супруга футболиста дала большое интервью для малоизвестного на портале YouTube шоу «Точки Nad И». Спустя несколько месяцев представители СМИ обратили на него пристальное внимание.

«Мне все пишут, везде это раструбили. Это интервью уже достаточно несвежее, причем оно было для YouTube-канала», — рассказала она телеканалу «360».

Мамаева подчеркнула, что ее слова вырвали из контекста и сделали из высказывания «какое-то шоу». По ее словам, она находится в Берлине по личным делам и ей неинтересно, что СМИ пишут «какой-то бред».

Ранее Федеральному агентству новостей стало известно, что полузащитником «Краснодара» Мамаевым заинтересовались в московском «Спартаке».