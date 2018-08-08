Чемодан с женским телом нашли в московском парке

Москва, 8 августа. Чемодан с телом женщины обнаружили в парке на юго-западе столицы, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Москве.

Работники Воронцовского парка обнаружили чемодан, в котором было тело женщины, в среду, 8 августа. Следователи, осмотрев труп, видимых телесных повреждений не нашли.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «убийство». На месте случившегося работают следователи и криминалисты для установления обстоятельств и личности погибшей.