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Чемодан с женским телом нашли в московском парке
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    Чемодан с женским телом нашли в московском парке

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    Чемодан с женским телом нашли в московском парке

    Москва, 8 августа. Чемодан с телом женщины обнаружили в парке на юго-западе столицы, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Москве.

    Работники Воронцовского парка обнаружили чемодан, в котором было тело женщины, в среду, 8 августа. Следователи, осмотрев труп, видимых телесных повреждений не нашли.

    По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «убийство». На месте случившегося работают следователи и криминалисты для установления обстоятельств и личности погибшей.

    Автор: Дарья Смолина
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