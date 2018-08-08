Там хорошо только тем, кто лег под бандеровцев: киевлянка рассказала, как ее изгнали с Украины

Светлана Пикта, многодетная украинка, которая год назад переехала из Киева в Ярославль из-за травли националистов, несогласных с ее отказом сдавать деньги на так называемую АТО в Донбассе, выступила в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Если поменяется обстановка и климат, мы бы вернулись. Но сейчас на Украине хорошо только тем, кто лег под бандеровцев и русофобов», — рассказала женщина, в конце прошлого года ставшая матерью в общей сложности пятерых детей.

В России, куда ей помогли переехать российские депутаты и общественники, семье Светланы пришлось все начинать с нуля. А с пятью детьми это было «безумно трудно», сказала она.

«Я хочу поблагодарить людей, которые помогли мне все это сделать. Потому что это было очень трудно», — отметила Светлана Пикта.

По ее словам, последней каплей стало то, что их жизнь превратилась в «жизнь в плацкартном вагоне».

«Любой человек, зная наш адрес, мог прийти, когда я сидела с детьми одна. К нам приходили С14 (украинская экстремистская организация — прим. ФАН). Я боялась им открывать дверь. Тогда они шли на работу к мужу. Подстерегали его возле подъезда. Мне звонили люди из С14 и говорили, что у меня есть шесть дней на то, чтобы я уехала. «Иначе все твои выродки будут порезаны», — угрожали они. У меня есть скрины этих интернет-угроз. Жить в этом постоянно невозможно», — объяснила женщина.

Эта нездоровая обстановка вынудила семью Светланы уехать не только в другой город, но и в другую страну.

Скандал вокруг Светланы Пикты разгорелся после того, как она публично отказалась сдавать деньги на так называемую антитеррористическую операцию в Донбассе, а также выступила против того, что в школе, где учатся ее старшие дети, отменили урок русского языка.

Послушав выступление киевлянки, польский политолог Якуб Корейба задался вопросом, почему бы всем, кому не нравится на Украине, не уехать в Россию.