Президент Латвии рассказал о своих опасениях из-за инцидента с запущенной в Эстонии ракетой НАТО
Рига, 8 августа. Латвийская сторона проинформирована об инциденте со случайно запущенной в Эстонии испанским истребителем ракетой НАТО, сообщил в среду президент Латвии Раймонд Вейонис. Он рассказал о своих опасениях, предположив, что Москва якобы может использовать произошедшее, чтобы напомнить о размещенных у границ РФ силах альянса.
«Латвийская сторона проинформирована об инциденте, который подтверждает большое значение человеческого фактора в любых ситуациях», — сказал Вейонис на встрече с латвийским премьером Марисом Кучинскисом.
Президент республики подчеркнул, что, используя военную технику, «люди должны быть очень ответственными».
«Россия может использовать этот инцидент, чтобы напомнить об угрозе, которую представляют размещенные у ее границ силы НАТО», — также добавил он.
Накануне испанский истребитель Eurofighter Typhoon 2000, пролетая над южной частью Эстонии, по ошибке запустил боевую ракету класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM. Истребитель принимал участие в программе НАТО по охране Прибалтики. О погибших и пострадавших в результате инцидента пока не сообщалось.
Заявления о некой якобы существующей «угрозе» со стороны России звучат из прибалтийских стран регулярно. В настоящее время в Латвии усиливают репрессии в отношении русскоязычного населения, при этом Рига все чаще говорит о якобы возможном вторжении РФ.
При этом Москва неоднократно обращала внимание, что не станет нападать на какую-либо из стран НАТО. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, заявлениями о некой «угрозе» со стороны РФ в альянсе создают повод, чтобы разместить вооружение у российских границ.