В Минобороны РФ рассказали о ходе восстановления домов и школ в Сирии

Москва, 8 августа. За неделю в Сирии были восстановлены более 120 жилых домов, а также школа и 2 детских сада, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев во время заседания межведомственного штаба по возвращению беженцев в Сирию.

Мизинцев отметил, что на территории Сирии проводится масштабная работа по восстановлению инфраструктуры​​​. За неделю там была проделана серьезная работа.

«Только за последнюю неделю восстановлены 123 жилых дома, введены в эксплуатацию два детских сада, одна школа и одна электроподстанция», — констатировал представитель Минобороны РФ.

В 59 населенных пунктах провинций Алеппо, Дейр-эз-Зор, Хомс, Дамаск и Хама идет восстановление 227 жилых домов, 46 школ, 12 электроподстанций, 14 медицинских учреждений и многих других объектов.