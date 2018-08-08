Австрия и Польша обсудили Сирию и роль России в вопросе возвращения беженцев

Вена, 8 августа. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и ее польский коллега Яцек Чапутович обсудили ситуацию в Сирийской Арабской Республике и роль Москвы как партнера в вопросе возвращения беженцев. Об этом сообщила в среду журналистам австрийский министр.

«Мы обменялись мнениями о том, как видим развитие ситуации в Сирии, роль России как партнера, когда речь идет о возвращении беженцев», — заявила она.

Глава польского МИД отметил, что министры выступили за обсуждение сирийского конфликта на Генеральной ассамблее Организации объединенных наций в сентябре не только с Москвой, но и с Вашингтоном, подчеркнув, что видят «возможность долгосрочного режима прекращения боевых действий в САР».

Ранее стало известно, что под Дамаском готовят лагерь для беженцев из провинции сирийской Идлиб.

Министерство обороны РФ в среду сообщило, что более 120 жилых домов восстановлены в Сирии за последние семь дней.