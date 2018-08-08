Рогозин передал Путину альбом со спутниковыми снимками Крымского моста

Ново-Огарево, 8 августа. Глава государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин передал президенту России Владимиру Путину альбом со спутниковыми фотографиями Крымского моста.

Альбом состоит из фотографий, которые делались с помощью спутника с момента начала строительства Крымского моста. По словам Рогозина, первые кадры были сделаны в апреле 2014 года. Он также добавил, что в настоящее время Роскосмос обладает 10 космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли. В ближайшие годы их количество будет увеличено до 23 аппаратов.

«Это тоже очень важное направление коммерциализации космической деятельности. Это позволяет дистанционно наблюдать за тем, как меняются объекты, за изменениями ландшафта, природной среды, за незаконной вырубкой леса и многими другими вещами», — отметил глава Роскосмоса.

Рогозин также добавил, что в ближайшее время в регионах состоятся презентации новых возможностей орбитальной группировки спутников Роскосмоса, использование которых буде внедряться в народное хозяйство.