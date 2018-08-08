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Путин одобрил идею Рогозина об обязательном оснащении самолетов системой ГЛОНАСС
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    Путин одобрил идею Рогозина об обязательном оснащении самолетов системой ГЛОНАСС

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    Путин одобрил идею Рогозина об обязательном оснащении самолетов системой ГЛОНАСС

    Москва, 8 августа. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина об обязательном оснащении самолетов системой ГЛОНАСС.

    Свое предложение Рогозин высказал в ходе совещания у главы России, напомнив, что с начала 2018 года все продаваемые в России автомобили оснащены системой ЭРА-ГЛОНАСС, благодаря чему можно отследить положение транспортного средства и направить к нему помощь в случае необходимости.

    «Это сотни спасенных жизней», — отметил глава Роскосмоса.

    Рогозин предложил ввести аналогичную практику для производимых в РФ самолетов, а также при приобретении российскими авиакомпаниями даже в лизинге воздушных судов иностранного производства. Они должны быть оснащены в обязательном порядке ГЛОНАСС или в отдельных случаях ГЛОНАСС-GPS. По мнению Рогозина, это даст возможность более точной навигации для экипажей.

    «Я «за». Проработайте, пожалуйста, в установленном порядке с правительством», — ответил глава России.

    Напомним, в конце мая АО «ГЛОНАСС», оператор госсистемы экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС, запустил для всех автовладельцев сервис помощи на дороге. Для получения поддержки водителям достаточно будет нажать кнопку SOS.

    Ранее на совещании по развитию ракетно-космической отрасли Путин заявил, что власти должны вывести ракетно-космическую отрасль страны на новый уровень качества.

    Автор: Екатерина Кухарева
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