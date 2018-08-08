Китай введет пошлины на американские товары одновременно с США

Пекин, 8 августа. 23 августа власти Китая введут пошлины на второй список товаров из США на общую сумму в 16 миллиардов долларов. В этот день в США введут пошлины на китайский экспорт. Об этом сообщили в министерстве коммерции КНР.

В ведомстве подчеркнули, что власти страны вынуждены были принять меры и в ввести пошлины в размере 25% на американские товары одновременно с тем, как США введут пошлины на китайские товары.

Отметим, что 16 июня власти Китая сформировали первый список товаров из США, на который распространятся 25% пошлины. В нем оказалось 659 наименований товаров на 50 миллиардов долларов. В июне президент США Дональд Трамп объявил, что товары из Китая на общую сумму в 50 миллиардов долларов обложат 25% пошлиной в ответ на «нечестную торговлю» КНР.