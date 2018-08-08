В МЧС РФ объяснили, что помогло избежать гуманитарной катастрофы в Южной Осетии

Москва, 8 августа. Избежать гуманитарной катастрофы в Южной Осетии 10 лет назад помогли оперативные и слаженные действия спасателей, рассказали в МЧС России.

В пресс-службе ведомства уточнили, что во время агрессии Грузии против Цхинвала в Южной Осетии работали порядка 900 специалистов МЧС РФ, более 200 единиц техники, включая семь воздушных судов. Более трех тысяч человек получили экстренную психологическую помощь.

«Благодаря оперативным действиям сил МЧС России удалось избежать гуманитарной катастрофы в регионе», — пояснили в пресс-службе РИА Новости.

В МЧС РФ рассказали, что спасателям приходилось разбирать руины, поднимали людей из подвалов, привозили для местных жителей, оказавшихся в зоне конфликта, еду и лекарства, а пиротехники Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» проводили работы по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов.

В полевых условиях были проведены сотни сложнейших операций, в жилые кварталы Цхинвала пожарные доставляли воду.

«За тушение пожара на складах боеприпасов 23 августа 2008 года личный состав был представлен к государственным и ведомственным наградам», — подчеркнули в МЧС России.

Наступление Грузии на Южную Осетию началось в ночь на 8 августа 2008 года с обстрела республики из установок залпового огня «Град». Затем атаке подверглась столица Южной Осетии Цхинвал, часть города была разрушена. РФ в целях защиты населения Южной Осетии ввела в республику свои войска. 26 августа 2008 года Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии.