Сочинских медсестер наказали за брошенного на морозе пациента

Сочи, 8 августа. Сочинский суд приговорил двух сотрудниц местной больницы к исправительным работам за отказ помочь пациенту. Мужчину с переломом носа оставили прямо на улице.

25 января текущего года в больницу поступил мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший вел себя шумно и нарушал общественный порядок в медучреждении. Санитарка и сестра-хозяйка усадили мужчину в кресло-каталку и вывезли на улицу.

Отмечается, что в этот день стояла морозная погода. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь. Позднее правоохранительные органы возбудили уголовное дело за отказ работниц больницы оказать помощь. Обе фигурантки дела приговорены в пяти месяцам исправительных работ, пишет «Свободная пресса».