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Сочинских медсестер наказали за брошенного на морозе пациента
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    Сочинских медсестер наказали за брошенного на морозе пациента

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    Сочинских медсестер наказали за брошенного на морозе пациента

    Сочи, 8 августа. Сочинский суд приговорил двух сотрудниц местной больницы к исправительным работам за отказ помочь пациенту. Мужчину с переломом носа оставили прямо на улице. 

    25 января текущего года в больницу поступил мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший вел себя шумно и нарушал общественный порядок в медучреждении. Санитарка и сестра-хозяйка усадили мужчину в кресло-каталку и вывезли на улицу. 

    Отмечается, что в этот день стояла морозная погода. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь. Позднее правоохранительные органы возбудили уголовное дело за отказ работниц больницы оказать помощь. Обе фигурантки дела приговорены в пяти месяцам исправительных работ, пишет «Свободная пресса».

    Автор: Юлия Шелковенко
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