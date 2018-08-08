Ученые доказали, что мозг искажает представление человека о действительности

Лондон, 8 августа. Человек видит лишь то, что ему позволяет мозг. Представление мира искажено, заявили специалисты британского Университета Плимута.

Специалисты провели исследование, в ходе которого доказали, что мозг человека по-разному интерпретирует различные действия и события, происходящие вокруг. Мысли человека искажают его представление о действительности.

В соответствующем эксперименте участвовали около 80 человек. Им поручили предсказать действия, где некий субъект рукой пытался достать шарик, расположенный в ряде случаев за препятствием. Участникам необходимо было дорисовать на сенсорном экране траекторию движения руки, предугадав действия человека, достающего мяч. Почти все сделали так, чтобы рука во всех случаях сразу же достигала цели, не обращая внимания на смысл задания.

Специалисты пришли к выводу, что мышление связано с четким достижением цели, а действия других субъектов рассматривается мозгом не объективно.