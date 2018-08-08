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Медведчук объяснил, почему Киев грозится прекратить ж/д сообщение с Россией
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    Медведчук объяснил, почему Киев грозится прекратить ж/д сообщение с Россией

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    Медведчук объяснил, почему Киев грозится прекратить ж/д сообщение с Россией

    Киев, 8 августа. Заявления украинских политиков о прекращении пассажирского железнодорожного сообщения с Россией связаны приближением президентских и парламентских выборов на Украине. Об этом заявил лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук.

    Накануне министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что ведомство рассматривает вопрос о прекращении пассажирских железнодорожных перевозок в Россию. При этом Киев намерен сохранить грузовые железнодорожные перевозки в Россию.

    Медведчук напомнил, что в 2015 году Украины отменила авиасообщение с Россией, однако украинцы не прекратили поездки в Россию, осуществляя перелеты с пересадками. При этом данный фактор послужил причиной увеличения количества автобусных рейсов в Россию.

    «Приближение выборов и стремление мобилизовать национал-радикальный электорат заставляют украинских политиков делать заявления, противоречащие здравому смыслу и интересам украинских граждан», — написал Медведчук на своей странице в Facebook.

    Напомним, 25 октября 2015 года власти Украины полностью прекратили авиационное сообщение с Россией. Решение Киева нанесло непоправимый удар по авиационной отрасли Украины, так как более 70% пассажиров всех рейсов между Украиной и РФ составляли именно украинцы.

    Автор: Артем Никулин
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