Украина договорилась с МВФ о выделении нового транша — СМИ

Киев, 8 августа. Украинские власти договорились с руководством Международного валютного фонда о выделении нового транша финансовой помощи, который завис из-за невыполненных Киевом условий кредитования.

Как сообщил источник украинских СМИ, новый транш в размере 1,9 млрд долларов будет представлен стране уже в сентябре.

«Если информация подтвердится, и МВФ все же перечислит нам ранее озвученные 1,9 млрд. долларов, острота сложившейся ситуации частично снимется. Хотя это не решит проблем дефицита бюджета, а лишь поможет пройти без значительных потерь для резервов», — отметил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

По его словам, новый кредит не спасет страну от девальвации, но сможет слегка смягчить падение гривны. Кроме того, он даст возможность Киеву размещать новые евробонды, привлекая дополнительные средства от кредиторов. В то же время некоторые украинские СМИ полагают, что слух о договоренности по новому траншу от МВФ могли распустить украинские чиновники, чтобы успокоить население на фоне падения гривны.

Ранее сообщалось, что Украина может лишиться нового поступления денег от МВФ, поскольку страна не выполнила все условия кредитования. В частности, Киев до сих пор не повысил цены на газ для населения.