Рождественские елки оказались под угрозой впервые за 20 лет

Брюссель, 8 августа. Производство рождественских елок находится под угрозой из-за продолжительной засухи в Бельгии. Об этом заявил председатель союза владельцев лесных питомников в Арденне Джонатан Риго.

По его словам, если в ближайшие несколько недель над питомниками не пройдет дождь, то 10-15% рождественских деревьев, предназначенных для продажи в этом году, уже не смогут быть реализованы.

«Не смогут быть проданы либо потому, что они будут мертвы, либо потому, что они будут непригодны с визуальной точки зрения», — сказал Риго в эфире телерадиокомпании RTBF.

Он также отметил, что сложившаяся из-за засухи ситуация в питомниках пока не является катастрофической, однако «потери уже колоссальные».

Необходимо отметить, что большая часть елок, выращенных в бельгийских Арденнах, предназначена для экспорта. Риго сообщил, что из-за засухи уже пришлось отложить этап отбора и маркировок елей для продажи. Сезонная логистика поставок по всему миру из-за этого может быть задержана.