Эксперт прокомментировал уязвимость Telegram, которая позволяет скомпрометировать секретные чаты

Пользователи Интернета обнаружили, что уязвимость в мессенджере Telegram позволяет скомпрометировать секретные чаты. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«В секретных чатах Telegram используется сквозное шифрование. И что? End to end encryption Telegram слабо защищает переписку пользователей. Простой пример: злоумышленник достал приватный ключ gpg Алисы, естественно, чтобы расшифровать сообщение, зашифрованное для Алисы. Необходим пароль от этого ключа, который невозможно сбрутить (взлом путем подбора пароля. — Прим. ФАН), придерживаясь современной доктрины парольной защиты. В Telegram end to end encryption на Android это становится возможно с вероятностью 100%», — пишет автор блога, размещенного на портале habr.

«Погоня за сомнительным пиаром»

Независимый аналитик Иван Аркатов прокомментировал ФАН уязвимость мессенджера, которая позволяет скомпрометировать секретные чаты.

«Можно сказать, что Telegram за последние месяцы стал самым упоминаемым в российских средствах массовой информации мессенджером. Этому способствовал конфликт Telegram и Роскомнадзора. Скорее всего, целью конфликта для руководства мессенджера, включая Павла Дурова, был пиар. Они его использовали в полной мере для продвижения своего продукта не только в России, но и во всем мире. Выходит, что руководство Telegram использует Россию как площадку для вот такой специфической рекламы. Руководство мессенджера больше зациклено на маркетинговой и политической составляющей вопроса», — пояснил Иван Аркатов.

Эксперт отметил, что, играя в маркетинг и политику, администрация Telegram игнорирует безопасность своих пользователей. В Интернете появляется все больше сообщений от программистов и специалистов о том, что у мессенджера достаточно большие проблемы с конфиденциальностью.

«Ряд небезразличных разработчиков и программистов видят изъяны в безопасности Telegram. Они, так или иначе, сообщают администрации мессенджера о проблемах, но реакции и обратной связи так и не видят. Например, есть те же секретные чаты, которые действуют только на мобильных устройствах. Они защищены сквозным шифрованием. Данные чаты являются гордостью Telegram, но, оказывается, не все так просто.

На платформе Android эти чаты не такие уж и секретные. И эту ошибку уже обнаружили ряд программистов. Руководству Telegram, если ему действительно важна своя репутация, стоит обратить больше внимания на безопасность пользователей, а не преследовать сомнительный пиар. Иначе в скором времени по всему миру усилится отток пользователей из Telegram», — резюмировал Иван Аркатов.

Ранее ФАН уже сообщало о том, что в мессенджере Telegram обнаружены каналы, которые публикуют паспортные данные россиян. Об этом на своей официальной странице в Facebook рассказала основатель портала Rusbase Мария Подлеснова.