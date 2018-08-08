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Путин рассчитывает услышать доклад об исполнении поручений по ракетно-космической отрасли
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    Путин рассчитывает услышать доклад об исполнении поручений по ракетно-космической отрасли

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    Путин рассчитывает услышать доклад об исполнении поручений по ракетно-космической отрасли

    Москва, 8 августа. Президент России Владимир Путин в среду рассчитывает услышать доклад Роскосмоса и правительства РФ об исполнении поручений в ракетно-космической отрасли.

    Об этом глава государства заявил на совещании 8 августа, в котором принимают участие вице-премьер РФ Антон Силуанов, зампред правительства Юрий Борисов, помощник президента Андрей Белоусов, заместитель главкома ВКС Александр Головко и генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

    Путин напомнил, что некоторое время назад он дал Роскосмосу и российскому правительству ряд поручений по наращиванию орбитальной группировки, созданию носителя сверхтяжелого класса, выполнению пилотируемой программы и по завершению строительства космодрома «Восточный».

    «Рассчитываю сегодня услышать, как выполняются эти поручения», — подчеркнул российский лидер.

    Глава государства обратил внимание, что Россия располагает всеми конструкторскими, техническими и инженерными возможностями для реализации данных проектов.

    Автор: Василий Котов
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