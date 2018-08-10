Сирия: САА вошла в еще один пункт в провинции Эль-Кунейтра — видео ФАН

Дамаск, 10 августа. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) вошли в населенный пункт Абу-Рузук, расположенный неподалеку от плотины Мантара в окрестностях провинции Эль-Кунейтра, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в республике.

Над муниципальными объектами сирийского города были подняты национальные флаги Сирийской Арабской Республики. В данный момент жители Абу-Рузука ждут восстановления социальной инфраструктуры, разрушенной террористами. Они также ждут скорейшего восстановления всех услуг по жизнеобеспечению: водоснабжения, электричества, транспортной связи.

В распоряжении ФАН появилось видео с места событий:

Напомним, что в конце июля сирийская правительственная армия окончательно изгнала боевиков с территории провинции Эль-Кунейтра. Кроме того, были освобождены провинции Даръа и Эс-Сувейда.

В данный момент правительственные войска занимаются зачисткой «спящих ячеек» террористических формирований, находящихся на территории этих провинций. Кроме того, бригады сирийских саперов прочесывают освобожденные города с целью ликвидации оставленных боевиками мин-ловушек и самодельных взрывных устройств, которые могут навредить местным жителям.

Стоит отметить, что часть городов и селений провинции Эль-Кунейтры перешли под контроль САА мирным путем. Это стало возможным благодаря достигнутому между сирийскими властями и главарями радикальных группировок соглашению. Весь процесс прошел при участии сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.