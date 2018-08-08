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Суд взыскал с Сердюкова 865 рублей за охрану
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    Суд взыскал с Сердюкова 865 рублей за охрану

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    Суд взыскал с Сердюкова 865 рублей за охрану

    Москва, 8 августа. По решению мирового судебного участка бывший министр обороны России Анатолий Сердюков обязан заплатить компании «Охрана» Росгвардии за сигнализацию, сообщил пресс-секретарь Хамовнического суда столицы Ольга Мышелова.

    В суд обратилось ФГУП «Охрана», сотрудники которой пожаловались, что Сердюков не заплатил за оказанные услуги. По словам юристов компании, задолженность экс-министра за квартиру на Молочном переулке составляет 865 рублей, передает telegram-канал Mash.

    «Мировой судья вынес судебный приказ о взыскании денег за исполнение договора», — цитирует РИА Новости Мышелову.

    Бывший глава оборонного ведомства является руководитель местного ТСЖ, и в доме задолженность за коммунальные услуги только у него, добавили в Mash.

    Автор: Дарья Смолина
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