Суд взыскал с Сердюкова 865 рублей за охрану

Москва, 8 августа. По решению мирового судебного участка бывший министр обороны России Анатолий Сердюков обязан заплатить компании «Охрана» Росгвардии за сигнализацию, сообщил пресс-секретарь Хамовнического суда столицы Ольга Мышелова.

В суд обратилось ФГУП «Охрана», сотрудники которой пожаловались, что Сердюков не заплатил за оказанные услуги. По словам юристов компании, задолженность экс-министра за квартиру на Молочном переулке составляет 865 рублей, передает telegram-канал Mash.

«Мировой судья вынес судебный приказ о взыскании денег за исполнение договора», — цитирует РИА Новости Мышелову.

Бывший глава оборонного ведомства является руководитель местного ТСЖ, и в доме задолженность за коммунальные услуги только у него, добавили в Mash.