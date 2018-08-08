У нас лапки: топ-10 самых знаменитых котов с аккаунтами в русском Instagram

К международному дню кошек, который отмечается 8 августа, Федеральное агентство новостей подготовило подборку десятка самых знаменитых котов России, имеющих собственные аккаунты в Instagram.

Cреди топ-10 обладателей лапок оказался предсказатель футбольных матчей из Эрмитажа, герой живописных полотен и «будущий мэр Омска».

10 место — Варламов Омск Васильевич

Кота по имени Варламов Омск Васильевич сделал популярным блогер Илья Варламов. У него всего 3837 подписчиков, но все в порядке с самооценкой. Омск Васильевич в описании профиля позиционирует себя как «будущего мэра Омска» и «самого дорогого беспородного кота в мире».

9 место — Цезарь

Этот домашний питомец относится к опасным хищникам, что не отменяет его принадлежности к семейству кошачьих. Леопард Цезарь живет в частном доме в Пензе. Его хозяин Александр Волков выкупил болевшее животное из зоопарка и выходил его. Теперь Цезарь развлекает почти 10 000 подписчиков видеороликами с попытками съесть шторы и даже игрой на рояле. По словам хозяина, соседи к леопарду за оградой относятся спокойно и даже иногда стремятся его погладить.

8 место — Рыжик

Кот Рыжик породы экзотическая короткошерстная покорил пользователей Instagram своей приплюснутой мордой со всегда печальным выражением. У Рыжика — 11 100 подписчиков. Кот живет в Архангельске, но все записи ведутся на английском языке, так как среди его поклонников немало иностранцев.

7 место — Лорд

Один из самых популярных в Instagram скоттиш-фолдов живет в Москве. В активе кота Лорда — 16 300 подписчиков.

6 место — Нефертити

Представительница кошачьей породы донских сфинксов по кличке Нефертити является одной из самых популярных кошек из России. Несмотря на противоречивое отношение к этой своеобразной породе, Нефертити набрала уже 23 500 подписчиков. Помимо фото самой кошки, в аккаунте есть и снимки ее котят той же породы.

5 место — Ахилл

У белоснежного кота Ахилла из Эрмитажа — 35 300 подписчиков в Instagram. У животного проблемы со слухом, но это не помешало ему стать знаменитым предсказателем результатов футбольных матчей. Известность Ахиллу принес Кубок конфедераций по футболу 2017 года, когда он угадал большинство итогов, из двух чашек с кормом чаще всего выбирая ту, где был закреплен флаг страны-победителя матча. А вот во время ЧМ-2018 точность кошачьих предсказаний составила всего 57%: четыре угаданных матча из семи.

4 место — Мостик

Одним из самых знаменитых котиков страны стал любимец строителей Крымского моста, также известный как Мостик. «Главный по стройке» регулярно делится с фолловерами фотографиями со стройки и забавными комментариями, например таким: «Сегодня оставил каску в бытовке, Михалыч на всякий случай одолжил свою. Удобно! Если увижу опасность, буду прятаться целиком ;)». Постоянными героями снимков становятся также друзья Мостика — чайка Валера и пес Цыган. В аккаунте 45 800 подписчиков.

3 место — Заратустра

«Нас зовут Заратустра. Мы — кот», — так начинается краткий рассказ от имени еще одного обладателя лапок на его собственном сайте. У Заратустры — 53 000 фолловеров в Instagram и сотни живописных полотен с его участием в главной роли. «Наша страсть — позировать великим творцам, лишь великие по достоинству способны оценить нашу могучую стать и возвышенную душу», — объясняется на сайте «Заратустры».

2 место — Ники

На аккаунт кота Ники подписались 104 000 пользователей соцсети. При этом кличка, по признанию хозяйки, образована не от имени Николай или других имен собственных, а от слова «никнейм». Кот породы скоттиш-фолд стал популярным благодаря своей привычке сидеть, как человек, и богатой мимике.

1 место — Хосико

Хосико — самый популярный Instagram-кот России, в его аккаунте — целых 973 000 подписчиков! Хосико — единственный российский кот, входящий в десятку самых популярных котов всего мира. Несмотря на это, фотографироваться животное не любит. По словам хозяина, «уговорить» питомца позировать помогают игрушки в виде веревочек и коктейльные трубочки. Хозяева «звездного» кота уже выпускают одежду, подушки и аксессуары с его изображением, а в эту субботу собираются анонсировать новый проект по созданию переводных татуировок с Хосико.