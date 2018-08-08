 Москва не уступает европейским столицам: мнение жителей об изменениях в облике города. ФАН-ТВ

За последние годы в столице произошли значительные изменения городского пространства. Это, в первую очередь, отмечают жители мегаполиса. Несмотря на открытие ощутимого количества новых дорожных развязок, москвичи считают наиболее острой проблемой именно дорожный вопрос — высокий автомобильный трафик и нехватку парковочных мест.

«Москва очень изменилась! Изменилась в лучшую сторону. Мы очень довольны, что, наконец-то, площадь Белорусскую открыли. Конечно, все гораздо комфортнее стало. Единственная проблема у нас на Ленинградском проспекте, что нет парковок. Даже жильцам при таком широком тротуаре могли бы сделать ряд парковок», — рассказывает Галина Бородина.

«Москва, по моему мнению, изменилась в лучшую сторону. Но я считаю, что часть средств надо бы направить на социальное жилье и решать социальные проблемы людей в первую очередь», — высказывает свое мнение Роберт Гайсаров.

«Я считаю, что улучшилась инфраструктура вся: и транспорт, и все красиво стало. На Белорусской вообще кардинальные изменения — здесь была ларьки какие-то, рынок, а теперь деревья посадили, они прижились. Я рада очень», — говорит Маргарита Сморчок.

«Во-первых, стало более просторно, зелени много, красиво стало, по правде сказать. Она постепенно обновляется, так что от этого радостно», — делится эмоциями Владимир Сыросев.

«Так как я путешествую по стране и по миру, я Москву начинаю сравнивать с европейскими городами. То есть это аккуратные улицы, большие широкие пешеходные зоны, чисто, главное, стало. Не сравнить с тем, что было раньше, в 90-х годах, с тем, что мы сейчас имеем. Я думаю, что это очень хорошая тенденция для развития Москвы и привлечения туристов и новых туристических потоков», — считает Денис Шмарковский.

Работа над изменением облика города и его инфраструктуры, по мнению местных жителей, видна, однако необходимо заняться и благоустройством окраин.