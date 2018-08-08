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Американцы подсунули Британии бракованные пусковые установки для ракет
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    Американцы подсунули Британии бракованные пусковые установки для ракет

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    Американцы подсунули Британии бракованные пусковые установки для ракет

    Лондон, 8 августа. Власти Великобритании могут приостановить производство подводных лодок нового поколения Dreadnought из-за бракованных деталей, поставленных американской компанией BWX Technologies.

    Американские партнеры изготавливали под заказ пусковые установки для баллистических ракет. При осмотре установок британские специалисты обнаружили дефекты сварочного шва. В связи с этим BWX Technologies приостановила выпуск новых деталей на время проведения расследования. Отметим, что США поставляют Британии комплектующие в рамках договора, заключенного в 1963 году.

    Как сообщает издание The Times, на данный момент не известно, вызовет ли данный инцидент заморозку программы обновления подводного флота и потребует ли он новых бюджетных расходов. Впрочем Минобороны Великобритании полагает, что производство подлодок будет идти по графику.

    Отметим, что это не первый раз, когда американская военная техника подводит военных. В мае стало известно о том, что у новейшего американского авианосца Gerald R. Ford произошла поломка двигателя, когда он находился в открытом море. 

    Автор: Антон Соколов
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