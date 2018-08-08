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Ученые объяснили, почему коты любят играть с коробками
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    Ученые объяснили, почему коты любят играть с коробками

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    Ученые объяснили, почему коты любят играть с коробками

    Москва, 8 августа. Британские ученые из Университета Линкольна выяснили, почему коты любят играть с коробками. В ходе исследования они установили, что в тесных емкостях животные чувствуют себя счастливее.

    Как утверждают ученые, когда кошка находится в тесном пространстве, в ее мозгу активнее выделяются эндорфины. Кроме того, в коробках коты расслабляются, чувствуют себя в комфорте и безопасности, пишет Daily Mail.

    Зоологи советуют использовать коробки, чтобы помочь питомцам адаптироваться в новом доме. Без такого «своего угла» коты будут привыкать к хозяевам в два раза дольше, считают ученые.

    Ранее ученые нашли способ, помогающий превратить котов в вегетарианцев.

    Автор: Василий Котов
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