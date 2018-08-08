Южная Корея и КНДР сыграют в футбол 11 августа

Сеул, 8 августа. Команды рабочих Южной Кореи и КНДР проведут футбольный матч 11 августа на стадионе «Санам» в Сеуле. Об этом заявили организаторы игры из федерации профсоюзов Республики Корея на пресс-конференции в Сеуле.

По их словам, получено подтверждение матча. Делегация под руководством председателя Генеральной ассоциации профсоюзов КНДР приедет в Сеул 10 августа.

«Делегация во главе с председателем Генеральной ассоциации профсоюзов КНДР Чу Ен Гилем и в составе еще 63 человек прибудет через пропускной пункт западной части демилитаризованной зоны», — сообщила одна из участниц пресс-конференции, слова которой приводит РИА Новости.

Как отметили организаторы, на матче ожидаются около 30 тысяч зрителей. Эта игра должна стать четвертой по счету между рабочими Севера и Юга: впервые такой матч прошел в Пхеньяне в 1999 году.

Гости из КНДР покинут страну 12 августа. Организаторы также заявили, что в составе делегации Сеул посетят пять журналистов КНДР.

На встрече в южнокорейской столице руководители профсоюзов Республики Корея и КНДР также планируют провести переговоры по развитию обменов. На гражданском уровне обмены между странами возобновились после встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и южнокорейского президента Мун Чжэ Ина 27 апреля 2018 года.