Меню
Весь мир
Южная Корея и КНДР сыграют в футбол 11 августа
Политика
Песков подтвердил, что письмо Трампа передано Путину по дипломатическим каналам
Следующая новость
Загрузка...

    Южная Корея и КНДР сыграют в футбол 11 августа

    55

    Южная Корея и КНДР сыграют в футбол 11 августа

    Сеул, 8 августа. Команды рабочих Южной Кореи и КНДР проведут футбольный матч 11 августа на стадионе «Санам» в Сеуле. Об этом заявили организаторы игры из федерации профсоюзов Республики Корея на пресс-конференции в Сеуле.

    По их словам, получено подтверждение матча. Делегация под руководством председателя Генеральной ассоциации профсоюзов КНДР приедет в Сеул 10 августа.

    «Делегация во главе с председателем Генеральной ассоциации профсоюзов КНДР Чу Ен Гилем и в составе еще 63 человек прибудет через пропускной пункт западной части демилитаризованной зоны», — сообщила одна из участниц пресс-конференции, слова которой приводит РИА Новости.

    Как отметили организаторы, на матче ожидаются около 30 тысяч зрителей. Эта игра должна стать четвертой по счету между рабочими Севера и Юга: впервые такой матч прошел в Пхеньяне в 1999 году.

    Гости из КНДР покинут страну 12 августа. Организаторы также заявили, что в составе делегации Сеул посетят пять журналистов КНДР.

    На встрече в южнокорейской столице руководители профсоюзов Республики Корея и КНДР также планируют провести переговоры по развитию обменов. На гражданском уровне обмены между странами возобновились после встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и южнокорейского президента Мун Чжэ Ина 27 апреля 2018 года.

    Автор: Регина Пак
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.