Мужчина заболел лихорадкой Западного Нила в Волгоградской области

Волгоград, 8 августа. Роспотребнадзор заявил о первом случае заболевания лихорадкой Западного Нила в Волгоградской области.

Мужчина заразился после укуса комара на своем дачном участке в Среднеахтубинском районе. Он был госпитализирован. В ведомстве отметили, что в настоящий момент обработано 16,5 тысяч гектаров водоемов, чтобы заболевание не распространилось по Волгоградской области.

Напомним, что главные признаки лихорадки Западного Нила – тошнота, рвота, боль в мышцах, усталость и лихорадочное состояние. В некоторых случаях наблюдается увеличение лимфатических узлов и сыпь.