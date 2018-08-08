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Общество
Мужчина заболел лихорадкой Западного Нила в Волгоградской области
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    Мужчина заболел лихорадкой Западного Нила в Волгоградской области

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    Мужчина заболел лихорадкой Западного Нила в Волгоградской области

    Волгоград, 8 августа. Роспотребнадзор заявил о первом случае заболевания лихорадкой Западного Нила в Волгоградской области.

    Мужчина заразился после укуса комара на своем дачном участке в Среднеахтубинском районе. Он был госпитализирован. В ведомстве отметили, что в настоящий момент обработано 16,5 тысяч гектаров водоемов, чтобы заболевание не распространилось по Волгоградской области.

    Напомним, что главные признаки лихорадки Западного Нила – тошнота, рвота, боль в мышцах, усталость и лихорадочное состояние. В некоторых случаях наблюдается увеличение лимфатических узлов и сыпь.

    Автор: Денис Коробейников
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