Москва, 8 августа. Доктор политических наук Андрей Манойло заявил, что запрет на Украине еще двух российских книг, в частности учебника по английскому языку, является попыткой чиновников выслужиться перед руководством страны.

Манойло прокомментировал запрет ввоза на Украину учебника Марины Гацкевич «Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги», а также книги «Шпионки. 12 женщин, рискнувшие всем».

«Они [уполномоченный госкомитет] выслуживаются, вот и все. Им надо сказать, что они тоже бдят, — приводит объяснение эксперта Nation News. — А поскольку все, что можно было запретить, начиная с произведений Достоевского и заканчивая Фукидидом, они уже запретили, в деле теперь фигурируют учебники английского языка для школьников и подростков».

Он отметил, что это нормальное явление для режима, который сейчас функционирует на Украине: каждый хочет показаться руководству, что «находится на передовой борьбы против «российской экспансии».

«Поскольку у них есть только один инструмент, запрещать книги, они запрещают то, что еще не успели запретить», — заключил Манойло.

Напомним, в 206 году президент Украины Петр Порошенко утвердил закон, по которому запрещается ввоз в страну российской продукции якобы «антиукраинского содержания». В этот черный список попали в том числе и книги.