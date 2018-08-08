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Защитники прав беженцев подали в суд на администрацию США
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    Защитники прав беженцев подали в суд на администрацию США

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    Защитники прав беженцев подали в суд на администрацию США

    Вашингтон, 8 августа. Защитники прав беженцев из организации «Американский союз защиты гражданских свобод» (ACLU) подали в суд на администрацию США после того, как в Вашингтоне приняли решение ограничить критерии, по которым государство предоставляет иностранцам статус беженцев.

    Как передает Associated Press, иск был подан от 12 лиц, которые не смогли получить убежище в США. В документе отмечается, что в результате нововведения не получившие статус беженцев иностранцы будут «незаконно депортированы в места, где их могут изнасиловать, похитить, избить или убить».

    Правозащитники считают, что новая политика Вашингтона нарушает основные права человека. Они хотят добиться запрета на отказ в предоставлении убежища людям, которые могут быть подвергнуты насилию в своих странах.

    Ранее глава Минюста США Джефф Сешнс заявил, что бытовое насилие и бандитизм в какой-либо стране не могут быть основанием для предоставления статуса беженца. Он заявил, что США больше не будут предоставлять убежище жертвам преступных банд и бытового насилия.

    Автор: Василий Котов
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