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Очистные сооружения в Горловке обесточены из-за обстрела ВСУ
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    Очистные сооружения в Горловке обесточены из-за обстрела ВСУ

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    Очистные сооружения в Горловке обесточены из-за обстрела ВСУ

    Донецк, 8 августа. Очистные сооружения в населенном пункте Горловка Донецкой народной республики обесточены в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минстрое и ЖКХ республики.

    Украинские силовики обстреляли территорию Горловки в ночь на среду, 8 августа. В результате боевых действий обесточены Гольмовские очистные сооружения, которые используют для очистки сточных вод для дальнейшего их использования.

    «Повреждена вертикальная электрическая линия в «серой зоне». Ремонт будет проведен после необходимого разрешения на выполнение работ», – говорится в сообщении пресс-службы Минстроя ДНР.

    Напомним, власти Украины начали военные действия против Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о своей независимости после государственного переворота в стране в 2014 году. Ситуация в Донбассе ухудшается на фоне регулярных нарушений режима тишины со стороны украинских силовиков.

    Накануне стало известно, что очередной обстрел Горловки со стороны ВСУ привел к повреждениям здания поселковой администрации и жилых домов.

    Автор: Екатерина Кухарева
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