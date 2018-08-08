Очистные сооружения в Горловке обесточены из-за обстрела ВСУ

Донецк, 8 августа. Очистные сооружения в населенном пункте Горловка Донецкой народной республики обесточены в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минстрое и ЖКХ республики.

Украинские силовики обстреляли территорию Горловки в ночь на среду, 8 августа. В результате боевых действий обесточены Гольмовские очистные сооружения, которые используют для очистки сточных вод для дальнейшего их использования.

«Повреждена вертикальная электрическая линия в «серой зоне». Ремонт будет проведен после необходимого разрешения на выполнение работ», – говорится в сообщении пресс-службы Минстроя ДНР.

Напомним, власти Украины начали военные действия против Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о своей независимости после государственного переворота в стране в 2014 году. Ситуация в Донбассе ухудшается на фоне регулярных нарушений режима тишины со стороны украинских силовиков.

Накануне стало известно, что очередной обстрел Горловки со стороны ВСУ привел к повреждениям здания поселковой администрации и жилых домов.