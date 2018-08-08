Десяткам тысяч японцев рекомендовали эвакуироваться из-за тайфуна

Токио, 8 августа. Метеорологическое агентство Японии рекомендовало около 90 тысячам жителям города Мобара эвакуироваться из-за приближающегося тайфуна «Шаньшань», говорится в заявлении на официальном сайте города.

По полученным данным, сообщения с рекомендацией об эвакуации получили 89 963 жителей, живущих в более 40 тысячах домов. Кроме того, японские власти проинформировали об открытии 33 эвакуационных центров для временного размещения жителей из тех районов, которые находятся в опасности.

Также сообщается, что из-за установившихся в районе дождей уровень воды в реке Итиномия возрос, в связи с этим появилась угроза наводнений.