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Десяткам тысяч японцев рекомендовали эвакуироваться из-за тайфуна
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    Десяткам тысяч японцев рекомендовали эвакуироваться из-за тайфуна

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    Десяткам тысяч японцев рекомендовали эвакуироваться из-за тайфуна

    Токио, 8 августа. Метеорологическое агентство Японии рекомендовало около 90 тысячам жителям города Мобара эвакуироваться из-за приближающегося тайфуна «Шаньшань», говорится в заявлении на официальном сайте города.

    По полученным данным, сообщения с рекомендацией об эвакуации получили 89 963 жителей, живущих в более 40 тысячах домов. Кроме того, японские власти проинформировали об открытии 33 эвакуационных центров для временного размещения жителей из тех районов, которые находятся в опасности.

    Также сообщается, что из-за установившихся в районе дождей уровень воды в реке Итиномия возрос, в связи с этим появилась угроза наводнений.

    Автор: Дарья Смолина
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