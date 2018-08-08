Стали известны дата и место церемонии прощания с известным военкором Лещинским

Москва, 8 августа. Прощание с известным советским военным корреспондентом и тележурналистом Михаилом Лещинским пройдет в пятницу, 10 августа, в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в Союзе журналистов России.

По словам собеседника, церемония прощания состоится 10 августа в 12.15.

Напомним, известный военкор и ведущий, снявший серию документальных фильмов об Афганистане, скончался в возрасте 73 лет. Лещинский больше 40 лет работал в области радио- и телевизионной документалистики, а также был собственным корреспондентом в Афганистане.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью легендарного военного журналиста.