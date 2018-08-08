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Стали известны дата и место церемонии прощания с известным военкором Лещинским
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    Стали известны дата и место церемонии прощания с известным военкором Лещинским

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    Стали известны дата и место церемонии прощания с известным военкором Лещинским

    Москва, 8 августа. Прощание с известным советским военным корреспондентом и тележурналистом Михаилом Лещинским пройдет в пятницу, 10 августа, в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в Союзе журналистов России.

    По словам собеседника, церемония прощания состоится 10 августа в 12.15.

    Стали известны дата и место церемонии прощания с известным военкором Лещинским

    Напомним, известный военкор и ведущий, снявший серию документальных фильмов об Афганистане, скончался в возрасте 73 лет. Лещинский больше 40 лет работал в области радио- и телевизионной документалистики, а также был собственным корреспондентом в Афганистане. 

    Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью легендарного военного журналиста.

    Автор: Дана Балан
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