Москва, 8 августа. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на непубличное заявление бывшего госсекретаря США Кондолизы Райс по поводу вины экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в эскалации событий в Южной Осетии в 2008 году, назвав обслуживающие США страны «политическими карликами».

Российский сенатор подчеркнул, что «язык тела» администрации Белого дома во главе с Джорджем Бушем был воспринят в тот период грузинским лидером Михаилом Саакашвили как «сигнал к атаке».

«Она [Райс] забыла упомянуть, что специально выпустила поводок из рук, дав ему [Саакашвили] зеленый свет на агрессию», — написал сенатор в своем микроблоге социальной сети Twitter.

Кроме того, Пушков подчеркнул, что такими «собачьими терминами» в Вашингтоне говорят о Саакашвили и ему подобных клиентах США. Сенатор указал на то, что данные термины крайне важны, поскольку демонстрируют настоящее отношение Вашингтона к тем, кто им прислуживает.

«Они [термины] отражают подлинное отношение правящего класса США к обслуживающим их интересы зарубежным политическим карликам. Карлики тоже знают: они — на поводке», — написал он.

Ранее специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сообщил, что в приватной беседе Райс призналась, что грузинский политик [Саакашвили] «сорвался с поводка».

Напомним, грузинские военные 8 августа 2008 года открыли огонь из установок залпового огня «Град» по Южной Осетии. Через пять дней после боевых столкновений грузинские войска были вытеснены из Цхинвала российскими миротворцами.

Накануне председатель кабинета министров Дмитрий Медведев, который в те года был президентом России, заявил, что принял решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии для сохранения мира в том регионе.