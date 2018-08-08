«Как в 2014 году»: в ЛНР заявили о возможном авианалете ВСУ

Луганск, 8 августа. ЛНР опасается, что ВСУ могут использовать авиацию в Донбассе. По данным официального представителя Народной милиции республики Андрея Марочко, ВВС Украины пополнятся 30 истребителями и штурмовиками.

Командующий ВВС Украины Сергей Дроздов ранее заявил о пополнении парка самолетов истребителями МиГ-29 и Су-27, штурмовиками Су-25. По словам Марочко, украинские СМИ обнародовали фото учений ВВС, на которых пилоты отрабатывают удары по наземным целям.

«У нас вызывает сомнение, что эти самолеты будут использоваться только для учебных целей, и не станут вновь применяться по гражданским объектам, как это было в 2014 году», – сказал спикер оборонного ведомства республики.

Он напомнил, что применение самолетов в Донбассе запрещено минскими соглашениями. Если ВСУ нарушат договоренности, ЛНР готова отразить удар. 2 июля 2014 года самолеты ВСУ нанесли массированный удар по Луганску. Жертвами стали шесть человек, в том числе и дети.