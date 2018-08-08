Российские ученые создали спецкомпьютеры для работы с секретной информацией

Москва, 8 августа. В холдинге «Росэлектроника» начали производство специальных компьютеров, которые позволят работать с секретной информацией и данными, к которым ограничен доступ, сообщили в пресс-службе компании.

«Росэлектроника» входит в госкорпорацию «Ростех». В компании объявили о запуске сборки персональных компьютеров как общего, так и специального назначения назначения.

«По техническому заданию заказчика специалисты предприятия собирают компьютер, соответствующий требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, проводят специальные проверки, исследования и аттестацию для применения ПК в работе с закрытой информацией или информацией, имеющей ограниченный доступ», — констатировали представители пресс-службы.

Производство специальных компьютеров происходит на мощностях петербургского НПО «Импульс». В «Росэлектронике» подчеркнули, что предприятие имеет большой опыт сборки компьютеров для внутренних нужд, а также отличные перспективы на коммерческом рынке.