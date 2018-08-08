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Российские ученые создали спецкомпьютеры для работы с секретной информацией
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    Российские ученые создали спецкомпьютеры для работы с секретной информацией

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    Российские ученые создали спецкомпьютеры для работы с секретной информацией

    Москва, 8 августа. В холдинге «Росэлектроника» начали производство специальных компьютеров, которые позволят работать с секретной информацией и данными, к которым ограничен доступ, сообщили в пресс-службе компании.

    «Росэлектроника» входит в госкорпорацию «Ростех». В компании объявили о запуске сборки персональных компьютеров как общего, так и специального назначения назначения.

    «По техническому заданию заказчика специалисты предприятия собирают компьютер, соответствующий требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, проводят специальные проверки, исследования и аттестацию для применения ПК в работе с закрытой информацией или информацией, имеющей ограниченный доступ», — констатировали представители пресс-службы.

    Российские ученые создали спецкомпьютеры для работы с секретной информацией

    Производство специальных компьютеров происходит на мощностях петербургского НПО «Импульс». В «Росэлектронике» подчеркнули, что предприятие имеет большой опыт сборки компьютеров для внутренних нужд, а также отличные перспективы на коммерческом рынке.

    Автор: Катерина Иванова
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