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Политика
Премьер Эстонии призвал НАТО расследовать инцидент с ракетой
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    Премьер Эстонии призвал НАТО расследовать инцидент с ракетой

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    Премьер Эстонии призвал НАТО расследовать инцидент с ракетой

    Таллин, 8 августа. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас провел телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом после инцидента с испанским самолетом, который случайно выпустил ракету в небе над Прибалтикой.

    Ратас призвал Столтенберга провести тщательное расследование в связи с происшествием.

     «Я сказал генеральному секретарю НАТО, что это серьезное происшествие, которое по понятным причинам очень обеспокоило Эстонию. Слава богу, что, насколько известно, в результате инцидента никто не пострадал», — сообщает пресс-служба правительства Эстонии.

    Накануне вечером истребитель ВВС Испании, который участвовал в программе НАТО по охране Прибалтики, в ходе патрулирования случайно выпустил боевую ракету «воздух-воздух». Снаряд был оснащен механизмом саморазрушения на случай незапланированного запуска, однако в Эстонии не уверены, что ракета разрушилась в воздухе. Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало.
     

    Автор: Антон Соколов
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