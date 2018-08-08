Премьер Эстонии призвал НАТО расследовать инцидент с ракетой

Таллин, 8 августа. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас провел телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом после инцидента с испанским самолетом, который случайно выпустил ракету в небе над Прибалтикой.

Ратас призвал Столтенберга провести тщательное расследование в связи с происшествием.

«Я сказал генеральному секретарю НАТО, что это серьезное происшествие, которое по понятным причинам очень обеспокоило Эстонию. Слава богу, что, насколько известно, в результате инцидента никто не пострадал», — сообщает пресс-служба правительства Эстонии.

Накануне вечером истребитель ВВС Испании, который участвовал в программе НАТО по охране Прибалтики, в ходе патрулирования случайно выпустил боевую ракету «воздух-воздух». Снаряд был оснащен механизмом саморазрушения на случай незапланированного запуска, однако в Эстонии не уверены, что ракета разрушилась в воздухе. Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало.

