Новые подлодки Великобритании оказались под угрозой из-за дефектных компонентов из США

Лондон, 8 августа. Британские военные могут отложить ввод в эксплуатацию новое поколение подлодок Dreadnought из-за дефекта пусковых установок для баллистических ракет, которые произвели в США.

Американская компания изготовила 12 пусковых установок BWXT. В части из них обнаружены дефекты сварных швов. После этого в BWX Technologies прекратили производство пусковых установок, а власти США начали расследование в отношении компании, сообщает Defence Times.

Британские власти отметили, что осведомлены о проблеме, но программа ввода подлодок в строй осуществляется в соответствии с графиком. Однако, по словам экспертов Defence Times, подобные проблемы могут затормозить строительство субмарин и сорвать график всей программы.

Напомним, что новые атомные подлодки с баллистическими ракетами планируют спустить на воду в начале 2030 года. Они должны заменить четыре субмарины Vanguard. Всего британские власти потратят на модернизацию ВМС 53 миллиарда долларов.