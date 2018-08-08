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СКР проверит больницу в Мордовии после ЧП с ползавшей пенсионеркой
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    СКР проверит больницу в Мордовии после ЧП с ползавшей пенсионеркой

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    СКР проверит больницу в Мордовии после ЧП с ползавшей пенсионеркой

    Москва, 8 августа. СК проводит доследственную проверку одной из больниц в Мордовии, в которой, по сообщениям СМИ, пенсионерке со сломанной ногой из-за неработающего лифта пришлось ползком добираться до врача по лестнице.

    «Организовано проведение доследственной проверки на предмет безопасности оказываемых медучреждением услуг», — говорится в сообщении регионального СК.

    70-летняя жительница Мордовии споткнулась на улице и сломала лодыжку, после чего решила обратиться за помощью в одну из местных больниц. В медучреждении женщине сообщили, что травматолог работает на третьем этаже, а лифт в здании больницы не функционирует, передает «ФедералПресс» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Пациентке предложили подняться ко врачам по лестнице. На втором этаже женщине, которая ползком добиралась до кабинета, помогли другие пациенты. Затем с загипсованной ногой пенсионерке снова пришлось преодолевать лестницу самостоятельно.

    Автор: Василий Котов
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