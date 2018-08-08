Германия ожидает, что США учтут европейские интересы в Иране

Берлин, 8 августа. Немецкие власти рассчитывают, что Соединенные Штаты примут во внимание европейские интересы в ситуации с применением антииранских санкций. Об этом в ходе брифинга заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

«Мы ждем от США, что они примут во внимание европейские интересы при применении американских санкций», — подчеркнула она.

Ранее в Париже, Лондоне и Берлине выразили сожаление из-за решения Вашингтона возобновить ограничения в отношении Тегерана. Турецкие власти отметили, что не откажутся от взаимодействия с иранской стороной после решения Белого дома.

Глава дипломатического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что международное сообщество «устало от односторонних действий Соединенных Штатов».

Напомним, в мае 2018 года американский лидер Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном. Он пообещал ввести самый высокий уровень санкций против Тегерана.