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Германия ожидает, что США учтут европейские интересы в Иране
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    Германия ожидает, что США учтут европейские интересы в Иране

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    Германия ожидает, что США учтут европейские интересы в Иране

    Берлин, 8 августа. Немецкие власти рассчитывают, что Соединенные Штаты примут во внимание европейские интересы в ситуации с применением антииранских санкций. Об этом в ходе брифинга заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

    «Мы ждем от США, что они примут во внимание европейские интересы при применении американских санкций», — подчеркнула она.

    Ранее в Париже, Лондоне и Берлине выразили сожаление из-за решения Вашингтона возобновить ограничения в отношении Тегерана. Турецкие власти отметили, что не откажутся от взаимодействия с иранской стороной после решения Белого дома.

    Глава дипломатического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что международное сообщество «устало от односторонних действий Соединенных Штатов».

    Напомним, в мае 2018 года американский лидер Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном. Он пообещал ввести самый высокий уровень санкций против Тегерана.

    Автор: Дана Балан
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