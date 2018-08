Воскрешая призрак 50-х: СМИ объяснили, почему США стоит бояться российского «Статуса-6»

Федеральное агентство новостей предлагает перевод статьи «The Real Reason You Should Fear Russia's Status-6 Torpedo» («Реальная причина, почему стоит опасаться российской торпеды «Статус-6»), опубликованной на портале The National Interest.

10 ноября 2015 года российские СМИ случайно или специально продемонстрировали новое подводное оружие Кремля — ядерный необитаемый подводный аппарат на атомной энергии «Статус-6» («Каньон» — по классификации НАТО). С тех пор вокруг этого аппарата не прекращаются споры. Спорят о том, реален ли он, насколько он практичен, как его будут использовать и какова его история. В результате складывается картина о перерождении очень старой идеи в новой и опасной эпохе.

НПА «Статус-6» — это очень большая торпеда. Она составляет 24 метра в длину и 1,6 м в диаметре. Торпеда оснащена чудовищной 100-мегатонной ядерной боеголовкой, приводится в движение с помощью атомного реактора и способна создавать радиоактивные цунами в портах и прибрежных районах.

Морские носители взрывного действия были придуманы уже давно. Брандеры, суда для поджога пришвартованных кораблей, использовались веками. В 1585 году голландские повстанцы из Антверпена, осажденные испанскими войсками, наняли умного итальянского инженера Фредерико Джамбелли. Он создал «плавающую бомбу», которая подрывалась с помощью часового механизма или огнепроводного шнура. Хоть результаты таких нападений не стали решающими в той битве, вид горящих кораблей вызвал у испанцев панику и разрушил надежды на вторжение в Британию.

Когда Советский Союз разработал свою бомбу, его лидеры тоже задумались о способах ее доставки. В 1952 году на секретных встречах в Кремле, в которых военно-морской флот не участвовал, чиновники санкционировали разработку гигантской атомной торпеды Т-15. Первые в СССР атомные подлодки класса «Ноябрь» предполагалось оснастить одной гигантской трубой длиной более одной пятой длины подлодки, в которой размещалось бы оружие.

Руководство ВМФ, как только узнало об этом, высказалось против. Такое мощное оружие могла бы перевозить только одноразовая подлодка, которой пришлось бы приблизиться к цели на 50 км, чтобы запустить снаряд.

Поэтому в 1954 году от Т-15 тихо отказались, но идея привлекла внимание Андрея Сахарова, «отца советской водородной бомбы». После того, как в 1961 году была успешно построена и протестирована «Царь-бомба», Сахаров предложил доставлять гигантское оружие с помощью гигантской торпеды. Но советский флот снова выступил с возражениями, ссылаясь на потенциальные этические проблемы и отсутствие военной необходимости.

Но сегодня мы живем в интересное время, и, похоже, ни одну идею нельзя признать настолько сумасшедшей, чтобы о ней можно было забыть. Кроме того, еще одна технология холодной войны, возможно, помогла решить проблему радиуса действия гигантской торпеды.

Корпус диаметром 1,6 м считается огромным для торпеды, но для подлодки с экипажем на борту это крошечный размер; атомные подводные лодки намного больше, чем обычные подлодки, потому что реактор и паровая установка занимают очень много места. Но решением проблемы российской торпеды мог стать другой вид двигателя — «мини-реактивный двигатель».

В российских источниках упоминаются небольшие автономные реакторы, которые могут быть размещены на морском дне, а их внутренние планы похожи на планы обычных водо-водяных реакторных установок. Но Россия имеет многолетний опыт работы с газовыми турбинами, в том числе с гигантскими компрессорами для природного газа, и не исключено, что двигатель газовой турбины может быть приделан к гигантской боеголовке, воскрешая призрак 50-х годов.

Если бы «Статус-6» был просто оружием пропаганды, он бы хорошо вписался в широкий нарратив о российской дезинформации. Но Пентагон считает, что «Статус-6» вполне реален и Россия не растеряла навыков ведения подводной войны, унаследованных от СССР.

Хотя один комментатор назвал его «самой медленной и уязвимой МБР в мире», «Статус-6» вполне может работать, как заявлено, то есть в качестве своего рода подводной крылатой ракеты. Если запустить его с подлодки в середине океана, он может неделями медленно пробираться к побережью и в конце совершить мощный рывок в порт противника. А навыки противолодочной обороны США весьма плохи, и даже обычным подводным лодкам удавалось уворачиваться от ВМС США.

Таким образом, даже 100-мегатонная мини-подлодка будет для них маленькой иголкой в огромном стоге сена.