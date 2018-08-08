Экс-адвокат Ходорковского обвинила его в гибели людей в ЦАР, а позже отказалась от своих слов. Что произошло?

Экс-адвокат олигарха Михаила Ходорковского, судимого за мошенничество и другие преступления, Елена Липцер обвинила своего бывшего начальника в трагической гибели трех журналистов в Центральноафриканской Республике. Соответствующий пост она опубликовала в своем Facebook. По словам Липцер, Ходорковский также причастен к гибели еще нескольких людей, которые свое время работали на него.

«Они не первые жертвы подобного отношения. Сгорела от рака верная адвокат МБХ Наталья Терехова. Михаил Борисович в трудную для нее минуту просто бросил Наташу, пожалел денег на ее лечение в Штатах. Даже на похороны денег пожалел», — говорилось в сообщении.

После того, как эта информация начала тиражироваться в СМИ, пост был удален. А примерно через час Липцер заявила о том, что ее страница была взломана и доступ к ней был заблокирован на протяжении некоторого времени.

Однако экспертное сообщество отмечает, что доступ к своей странице Липцер могла восстановить практически мгновенно, современные технологии позволяют это сделать.

Председатель НП «Союз защитников информации» Александр Бражников подчеркнул в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей, что система защиты информации Facebook устроена таким образом, что к каждому аккаунту привязывается почта и телефон.

«Если человек обнаружил, что его аккаунт взломан, он может воспользоваться телефоном или почтой для того, чтобы перезагрузить пароль. Это можно сделать в течение часа и вполне реально. Если ты увидел, что твой аккаунт вдруг стал писать непонятно что, то можно в течение 10–15 секунд отправить запрос на изменение пароля и перезагрузить аккаунт. Сейчас все уже стали опытными, и все привязывают к своим аккаунтам телефон и почту», — говорит эксперт.

Таким образом, можно практически со стопроцентной увернностью говорить о том, что бывший адвокат Ходорковского имела возможность быстро восстановить доступ к своему аккаунту.

Однако между удалением поста с обвинениями и сообщением о том, что аккаунт был взломан, прошло около часа. Возможно, Липцер кто-то позвонил, не исключено, что сам Ходорковский, и угрозами заставил удалить пост.

После, взвесив все более тщательно, Елена Липцер написала опровержение предыдущего поста. Чтобы как-то объяснить заминку между удалением сообщения и написанием опровержения, она заявила, что на протяжении определенного времени ее аккаунт был заблокирован. Таким образом, не лишена оснований версия, что никакого взлома не было, адвокат сама написала пост, а после, испугавшись угроз, удалила его. Ведь у администрации Facebook не было никакого резона вмешиваться в работу аккаунта адвоката и удалять информацию.

В поддержку этого сценария говорит и тот факт, что получающие финансирование от Ходорковского люди, уже начали процесс обеления своего «хозяина». Тот же Дмитрий Гудков заявил, что СМИ, подхватившие новость, явно работали по заказу.