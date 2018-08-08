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Канада может попасть в черный список ФНС России
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    Канада может попасть в черный список ФНС России

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    Канада может попасть в черный список ФНС России

    Москва, 8 августа. Федеральная налоговая служба России намерена включить Канаду в черный список стран, не обменивающихся с ведомством информацией по налогообложению.

    Предполагается, что в список также будет добавлена Республика Конго, однако из него исключат Панаму, Сейшельские острова, Лихтенштейн, Белиз, Бразилию, Сент-Китс, Неви и Уганду. Всего же в перечень входят 102 страны и 18 территорий.

    Отметим, что компании, представляющие государства, внесенные в черный список, должны будут платить в России налог с прибыли и предоставлять отчетность ФНС. Примечательно, что перечень также могут попасть страны, с которыми Россия заключила специальное соглашение избежания двойного налогообложения.

    Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о постепенном обнулении экспортных пошлин на нефть в рамках налогового маневра.

    Автор: Антон Соколов
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