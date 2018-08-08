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В Госдуме рассказали о последствиях введения новых санкций США против России
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    В Госдуме рассказали о последствиях введения новых санкций США против России

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    В Госдуме рассказали о последствиях введения новых санкций США против России

    Москва, 8 августа. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал «деструктивным» закон о новых санкциях США в отношении России.

    Накануне в СМИ был опубликован текст, представленного в конгрессе США законопроекта о новых санкциях против России. Новые санкции предполагают блокирование долларовых расчетов российских банков, а также запрет на осуществление операций с новым российским госдолгом резидентами США.

    «Законопроект деструктивный по замыслу и в случае его принятия будет, разумеется, весьма негативно влиять на двусторонние отношения», — сказал Косачев в комментарии РИА Новости.

    Он также добавил, что авторы данной инициативы пытаются нанести максимальный ущерб гражданам России и руководству страны из-за отказа подчиниться «американским сценариям мироустройства».

    Автор: Артем Никулин
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