В Госдуме рассказали о последствиях введения новых санкций США против России

Москва, 8 августа. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал «деструктивным» закон о новых санкциях США в отношении России.

Накануне в СМИ был опубликован текст, представленного в конгрессе США законопроекта о новых санкциях против России. Новые санкции предполагают блокирование долларовых расчетов российских банков, а также запрет на осуществление операций с новым российским госдолгом резидентами США.

«Законопроект деструктивный по замыслу и в случае его принятия будет, разумеется, весьма негативно влиять на двусторонние отношения», — сказал Косачев в комментарии РИА Новости.

Он также добавил, что авторы данной инициативы пытаются нанести максимальный ущерб гражданам России и руководству страны из-за отказа подчиниться «американским сценариям мироустройства».