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В Крыму предупредили о перебоях в работе Керченской переправы из-за погоды
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    В Крыму предупредили о перебоях в работе Керченской переправы из-за погоды

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    В Крыму предупредили о перебоях в работе Керченской переправы из-за погоды

    Симферополь, 8 августа. Шторм нарушит работу Керченской паромной переправы. По данным «Морской дирекции», из-за резкого ухудшения погоды возможны перебои в работе переправы.

    В Крыму с 9 по 11 августа синоптики прогнозируют ухудшение погоды в акватории Керченского пролива. Ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.

    В сообщении оператора паромной переправы отмечается, что ее работа будет осуществляться по погодным условиям. В «Морской дирекции» не исключили перебоев. 

    До открытия в мае Крымского моста переправа и аэропорт в Симферополе были главными транспортными узлами полуострова. Сегодня переправой пользуются грузовые перевозчики, которые поставляют товары на полуостров.

    Автор: Ирина Селезнева
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