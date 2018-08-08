В Крыму предупредили о перебоях в работе Керченской переправы из-за погоды

Симферополь, 8 августа. Шторм нарушит работу Керченской паромной переправы. По данным «Морской дирекции», из-за резкого ухудшения погоды возможны перебои в работе переправы.

В Крыму с 9 по 11 августа синоптики прогнозируют ухудшение погоды в акватории Керченского пролива. Ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.

В сообщении оператора паромной переправы отмечается, что ее работа будет осуществляться по погодным условиям. В «Морской дирекции» не исключили перебоев.

До открытия в мае Крымского моста переправа и аэропорт в Симферополе были главными транспортными узлами полуострова. Сегодня переправой пользуются грузовые перевозчики, которые поставляют товары на полуостров.