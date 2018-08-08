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Движение на Крымском мосту ограничено после серьезного ДТП
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    Движение на Крымском мосту ограничено после серьезного ДТП

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    Движение на Крымском мосту ограничено после серьезного ДТП

    Симферополь, 8 августа. В среду на Крымском мосту автомобиль Chevrolet наехал на автоцистерну, проводившую дорожные работы. Авария ограничила движение по переправе в сторону Керчи.

    Как сообщает региональное МВД, ДТП произошло около 11.00 утра на участке между островом Тузла и фарватером. Находившиеся в легковом автомобиле два человека пострадали, они были госпитализированы. Оба транспортных средства повреждены.

    По предварительным данным, наезд на автоцистерну допустил водитель Chevrolet. Уточняется, что автоцистерна была огорожена в соответствии с правилами дорожного движения. В настоящее время на месте аварии работают специалисты. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    Как уточнили в ФКУ «Упрдор «Тамань», в связи с ДТП на Крымском мосту введено временное ограничение движения в сторону Керчи: оно осуществляется по левой полосе.

    Автор: Василий Котов
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