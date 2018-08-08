Пенсии составят более 40% заработка: эксперты о взаимосвязи пенсионного возраста и размера пособий

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о принятом накануне решении провести обсуждение пенсионного законодательства в форме парламентских общественных слушаний. Они состоятся 21 августа, и в них примут участие не только депутаты, но и представители гражданского и экспертного сообществ.

Необходимость изменения пенсионного законодательства назрела давно, говорят эксперты. В первую очередь это связано с тем, что в России сегодня почти четверть населения — это люди пенсионного возраста, и с каждым годом их будет больше, а работающего населения, с зарплат которого идут отчисления в Пенсионный фонд, наоборот, меньше. Здесь сказывается демографический провал 90-х годов.

«Из-за роста продолжительности жизни количество пенсионеров в РФ увеличивается, а число трудоспособных граждан, за которых поступают страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования, падает, в том числе из-за демографического провала, который был в 90-х годах, — объяснил Федеральному агентству новостей замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

По словам эксперта, если ничего не предпринимать, то в скором времени будет не из чего выплачивать пенсии. Поэтому многие страны решили продлить время дееспособности своих граждан. В России обсуждается вариант, при котором женщины вместо 55 лет будут выходить на пенсию в 63 года, а мужчины вместо 60 лет — в 65.

Как отметила в комментарии ФАН член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, предлагаемый в России вариант не самый мягкий, поскольку возраст выхода на пенсию с 2019 года хотят повышать на шесть месяцев в год, а в некоторых странах шаг повышения составлял всего два месяца, но переходный период все равно будет достаточно растянутым.

«Мужчины станут выходить на пенсию в 65 лет только в 2028 году, а возраст выхода на пенсию для женщин будет повышен до 63 лет только в 2034 году», — подчеркнула парламентарий.

Светлана Бессараб заметила также, что пенсионный возраст в России нужно повышать, чтобы соответствовать требованию 102-й Конвенции Международной организации труда «О минимальных нормах социального обеспечения», согласно которой пенсионеры должны получать не менее 40% от утраченного заработка. Сейчас же средний размер пенсии в России составляет 30–32 процента от утраченного в связи с выходом на пенсию дохода.

«Если не повышать возраст выхода россиян на пенсию, то размер пенсий уменьшался бы год от года, а так он будет постепенно расти. Согласно прогнозам — на одну тысячу рублей в год. В результате к 2024 году средний размер пенсии в России составит 20 тысяч рублей, то есть даже более 40% от утраченного заработка», — пояснила депутат Госдумы, напомнив, что ежегодные индексации пенсий, проводимые государством, дают прибавку не выше 500 рублей в год.

Как пояснили в Пенсионном фонде России, тысяча рублей — это средний по стране показатель роста страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров. При этом у каждого россиянина индивидуальная пенсия, размер которой зависит от получаемой официальной зарплаты и общего трудового стажа.

Чем дольше человек работал, а его работодатель делал страховые взносы в ПФР, чем выше его зарплата, тем большая сумма взносов отражена на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица в ПФР и тем выше страховая пенсия человека.